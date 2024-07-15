القوات المشتركة بمحلية النهود تضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية وداعمين للمليشيات

نفذت القوات الأمنية المشتركة بمحلية النهود حملة أمنية لضبط ومكافحة الظواهر السالبة وتعزيز السيطرة الأمنية ومحاربة الخلايا النائمة استهدفت بها الاحياء الغربية لمدينة النهود وقد أسفرت نتائجها عن ضبط داعمين لمليشيات التمرد داخل أحياء المدينة بجانب ضبط دراجات نارية و أدوية بشرية منتهية الصلاحية معدة للتوزيع بالإضافة لضبط أجهزة طبية غير مطابقة للضوابط والاشتراطات القانونية.

من جانبة قال العميد شرطة د معز عبدالقادر علي مدير شرطة ولاية غرب كردفان بالانابة ان الاجهزة الامنية تعمل بتنسيق تام في ولاية غرب كردفان للقضاء علي الجريمة ومحاربة الظواهر السالبة للمحافظة علي النسيج الاجتماعي بالولاية

الجدير بالذكر أن القوات الأمنية سوف تواصل حملاتها ضد الأنشطة المخالفة للقانون بهدف حفظ الأمن وسلامة المواطن وبسط هيبة الدولة.

المكتب الصحفي للشرطة