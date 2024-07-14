سياسية
المتحدث باسم حركة العدل والمساواة: تشكيل لجنة خاصة لتلخيص وصياغة مخرجات الاجتماع التحضيري للحوار السياسي في “أديس أبابا”
قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية معتصم أحمد صالح بأنه تم تشكيل لجنة خاصة لتلخيص وصياغة مخرجات الاجتماع التحضيري للحوار السياسي السوداني في “أديس أبابا” وكتابة البيان الختامي، وستكون الجلسة الختامية لفعالياته يوم الاثنين.
الشرق للأخبار
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