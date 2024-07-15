إنتاج وجبات غذائية بالطباعة ثلاثية الأبعاد

حقق باحثون في جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، خطوات كبيرة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للأغذية، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة Future Foods، حيث طوروا أساليب متقدمة لإنتاج الطعام باستخدام التكنولوجيا المبتكرة.

وتسمح التقنية في إنشاء وجبات جذابة بصرياً، وتعديل نسيج الطعام لتلبية الاحتياجات الغذائية، فمثلاً، من خلال تعديل معلومات الطباعة، يمكن للباحثين دمج مكونات صالحة للأكل وغنية بالمغذيات من مصادر غير تقليدية، ما يجعل الوجبات أكثر استدامة.

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