شاهد بالفيديو …المسافة بين رأس ترامب والرصاصة التي أطلقها المسلح خلال محاولة الاغتيال

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن المسافة بين رأسه والرصاصة التي أطلقها المسلح خلال تنفيذ محاولة اغتياله في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب: قمت بإمالة رأسي في آخر جزء من الثانية لرؤية إحصائيات الهجرة غير الشرعية على الشاشة

وأضاف: هذه اللحظة على الأرجح أنها أنقذت حياتي، ولو لم أفعل ذلك لاخترقت الرصاصة الدماغ مباشرة وأصبحت في عداد الأموات.

وأظِهرت اللقطات البطيئة للرصاصة وهي تخدش أذن ترامب مع الرسم التوضيحي لشكل الرأس.

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