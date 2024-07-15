ياسر العطا .. حرب الكرامة مستمرة الى ان يستسلم مرتزقة الدعم السريع وجميع من عاونهم

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا ببسالة القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين في مختلف مسارح العمليات وهم يحققون خسائر هائلة في صفوف مليشيا آل دقلو الارهابية يوماً بعد آخر .

جاء ذلك خلال زيارته منطقة ام درمان العسكرية لتهنئة ضباط وضباط صف وجنود منطقة ام درمان العسكرية بمناسبة ترقيتهم حيث كان في إستقباله قائد منطقة ام درمان العسكرية اللواء ركن ظافر عمر عبد القادر.

وأضاف الفريق أول ياسر العطا ان هذه الترقيات سنة راتبة في مسيرة القوات المسلحة ، وتسهم اسهاماً كبيراً في توسعة المدارك والافاق العسكرية للمترقي .

وأكد العطا أن حرب الكرامة مستمرة الى ان يستسلم مرتزقة الدعم السريع وجميع من عاونهم .

وأشاد الفريق أول ياسر العطا لدى لقائه قائد أكاديمية نميري العسكرية العليا و قائد سلاح المهندسين ومدير إدارة المراسم العسكرية بالدور الذي تقوم به قيادة المنطقة والجهد الجبار المبذول في الحفاظ على امن واستقرار المنطقة .

من جانبه رحب قائد منطقه ام درمان العسكرية اللواء الركن ظافر عمر عبد القادر بسيادة الفريق أول ركن ياسر العطا مؤكداً ان المؤسسة العسكرية من أعرق المؤسسات في السودان وان عطائها ظل مستمراً في مختلف العهود.

سونا