منطقة في الدماغ مسؤولة عن فضول البشر

كشفت دراسة أن منطقة في الدماغ مسؤولة عن الفضول لدى البشر، وكذلك الدوافع المحفزة للتعلم والتكيف مع البيئات، حيث أكد الباحثون أن هذه النتائج تضيء على كيفية تحويل المدخلات الإدراكية، من خلال التمثيلات العصبية المتعاقبة لإثارة الشعور بالفضول.

وأجرى باحثون من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة دراسة، واكتشفوا أن القشرة القذالية الصدغية تعمل كجسر عصبي بين مستويات اليقين، التي تسجلها القشرة القذالية الصدغية، والمشاعر الذاتية للفضول- تقريباً مثل المحفز، الذي يخبرنا متى يجب أن نكون فضوليين.

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