ظهرت على شاشة ضخمة.. مصر تنفي القبض على سودانيين بعد “أعمال مسيئة” في حي “فيصل” وتتوعد مروجي الإدعاءات

نفت السلطات المصرية، الاثنين، إلقاء القبض على مقيمين سودانيين على خلفية انتشار ما اعتبر أنها “أعمال مسيئة”.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “لا صحة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة”.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين من موقع “الحرة” فقد أكدت الداخلية المصرية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية “حيال مروجي تلك الادعاءات”.

وكان رواد على مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا سودانيين في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة “بتهكير” (اختراق) شاشة عرض كبيرة في منطقة فيصل، بثت صورا مسيئة وعبارات جارحة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي واقعة غير مسبوقة لم يصدر تعليق رسمي بشأنها حتى نشر هذا التقرير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين