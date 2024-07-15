شاهد بالفيديو.. عضو “كورس” بفرقة الفنان أحمد محمد عوض يثير غضب جمهور مواقع التواصل بعد تقديمه وصلة رقص “فاضحة” خلال حفل للعميد بأبوظبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنان السوداني الشاب أحمد محمد أحمد عوض.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تسبب في غضب المتابعين أحد أعضاء فرقة الفنان “كوس” وهو يرقص بطريقة وصفها المتابعون بالفاضحة.

ووفقاً لما ذكر ناشرو الفيديو فإن الحفل الذي ظهر فيه “الكورس” وهو يرقص أقيم بمدينة أبو ظبي, وتابعه عدد كبير من السودانيين هناك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين