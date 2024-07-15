شاهد بالفيديو.. في مشهد لا يصدق.. مواطن سوداني يبتكر طريقة حديثة ويقوم بربط “براميل” على عربته الفارهة ويحولها لمركب يعبر بها نهر النيل خوفاً عليها من قوات الدعم السريع

أثار مواطن سوداني دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي, بعد إقدامه على ابتكار أدهش المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المواطن وهو يقوم بتحويل سيارته الفارهة “بوكسي” موديل 2016, والذي يعد من أكثر السيارات رغبة في السوق السوداني, إلى مركب نهرية.

المواطن الذي تم وصفه بالبعبقري والمجازف قام بربط “براميل” على جنبات وأمام السيارة, وقام بإبنزالها لنهر النيل بمعاونة عدد كبير من أهالي القرية التي يسكن فيها.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد نجحت خطة الرجل في عبور نهر النيل بالبوكسي, وسط دهشة المتابعين.

وأكد ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي, أن المخاطرة التي قام بها المواطن سببها خوفه على سيارته من نهبها على يد قوات الدعم السريع, حال دخولها للقرية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين