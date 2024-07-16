النظام المصرفي في السودان هو الاقوى بين دول الإقليم
النظام المصرفي في السودان هو الاقوى بين دول الإقليم، والموظف السوداني اكثر تأهيلا من كل موظفي البنوك في شرق و وسط أفريقيا .
ما يحدث في هذه الحرب لو كان في اي دولة أخرى لإنهار النظام المصرفي خلال ٢٤ ساعة فقط . فبالرغم من نهب كل الكتلة النقدية في البنك المركزي و رئاسات البنوك في الخرطوم و كافة فروع إقليم دارفور و جزء كبير من الإقليم الأوسط و كردفان ، رغم كل هذا إلا ان النظام يعمل بفاعلية مدهشة .
هل تصدق أن البنك الإسلامي فرع سنجة استطاع ان يفتح حسابات لعدد ٤ الف جندي في يوم واحد فقط ، هذا الأمر المذهل لا يحدث في اي بنك في افريقيا ، خاصة لو عرفت ان اجراء سحب مالي في بنك في كمبالا مثلا يمكن أن يستغرق اكثر من عشرة دقائق ، بينما يتم نفس الإجراء في المصارف السودانية خلال دقيقة واحدة ( عن تجربة ذاتية ) .
موظفوا المصارف في الفروع الآمنة يبذلون جهود جبارة لينعم اكبر عدد من العملاء داخل و خارج البلاد بخدمات مرضية ، و بشروط مرنة و آمنة …
تخيل ، فقط مجرد خيال عن حال السودانيين اليوم لو توقف النظام المصرفي بعد اندلاع هذه الحرب اللعينة !
التحية و التقدير لكل موظفي المصارف في السودان و هم يعملون في بيئة قاسية و غير آمنة و يقدمون خدمات جليلة للمواطن السوداني خففت عنه آثار الحرب و النزوح ….
سالم الأمين ١٥يوليو٢٠٢٤
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