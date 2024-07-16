قوات السجون تختتم الدورة التدريبية الاولي لاعمال السجون في الاجراءات التشغيلية القياسية بولاية كسلا

برعاية من السيد مدير قوات السجون، اختتمت ظهر الاثنين الإدارة العامة للسجون والإصلاح بقاعة المؤتمرات بمحلية حلفا الدورة التدريبية الاولي لتدريب منسوبي السجون بولاية كسلا محلية حلفا والتي قدمها ممثلوا قوات السجون والإصلاح اللواء شرطة عزمي عبدالله حمزه واللواء شرطة الطيب احمد عمر.

وقد اوضح اللواء شرطة عزمي عبدالله حمزه مدير الشؤون الإدارية بقوات السجون ان الدورة تأتي في اطار تنفيذ خطط وموجهات قوات السجون والإصلاح لترقية وتطوير العمل مشيرا الي أن هذه الدورة تناولت القواعد التشغيلية العامة للسجون والاطر القانونية المستحدثه بجانب المعاير الإنسانية لقواعد المناضل (نيلسون مانديلا ) الي ذلك أوضح اللواء شرطة الطيب احمد عمر ان هذه الدورة تعد الاولي من نوعها مؤكدا بان نتائجها سوف تظهر في القريب العاجل يذكر ان الدورة شهدت حضورا كبيرا ومشاركة واسعة لعدد من فعاليات المجتمع بمدينة حلفا بجانب بعض المنظمات ذات الصلة والاعلاميين.

المكتب الصحفي للشرطة