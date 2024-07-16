ولاية الخرطوم تتسلم دعم المجلس الأعلى للدفاع المدني لمقابلة احتياجات الخريف

يذكر ان الدعم يأتي في اطار الخطة التي أعدتها ولاية الخرطوم لمجابهة فصل الخريف وهي خطة شاملة بدأ تنفيذها منذ وقت مبكر بتطهير مصارف الأمطار وفتح الخيران والمجاري الطبيعية والتروس والمصبات و المزلقانات على الطريق القومي بجانب الجهود التي قامت بها وزارة الصحة في توفير كميات من الناموسيات الطلمبات بأنواعها المختلفة والمبيدات ومعدات سلامة العمال.

والي ولاية الخرطوم المكلف اشاد بدور الدفاع المدني الذي ظل يعمل الي جوار أجهزة الولاية طيله هذه المدة،، كما افاد

العقيد شرطة/ الخطيب عمر جاد الرب (مشرف) قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم اوضح أن الدعم شمل طلمبات لشفط المياه وخيام ومشمعات وخراطيش ومعدات حفر بجانب ناقلة لتحريك الاجهزة والمعدات ، مضيفا ان الدفاع المدني الى جانب ذلك يعمل في مراقبة ارتفاع منسوب النيل والسيول وله فرق انقاذ لحالات الطوارئ.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أشار الفريق شرطة د.عثمان عطا مصطفي مدير عام قوات الدفاع المدني الى إرسال عدد من القوافل والمعدات اللوجستية لولاية الخرطوم إضافة لاستمرار طواقم الدفاع المدني المتخصصة في أعمال الوقابة والسلامة والمواد الخطره مستمرة في عمليات التعقيم التي شملت عدد من الاقسام وسوق امدرمان والمرافق الخدمية والحيوية بمحليتي كرري وامدرمان .

المكتب الصحفي للشرطة