القضارف .. المدير العام لقوات الشرطة والي الولاية يؤكدان على انفاذ الخطط التأمينية بالولاية

بحضور الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة انعقد بامانة حكومة ولاية القضارف الاثنين اجتماع لجنة أمن ولاية القضارف برئاسة الاستاذ محمد احمد حسن احمد والي ولاية القضارف المكلف وأعضاء لجنة أمن الولاية. والي الولاية قدم تنويرا متكاملا عن مجمل الاحوال الامنية والجنائية بالولاية ، مؤكدا ان جميع الاجهزة الامنية بالولاية تعمل بتناغم وتجانس لتعزيز العملية الامنية بالولاية من خلال الخطط التأمينية التي يتم تنفيذها بجميع محليات الولاية ، مشيدا باداء شرطة الولاية في دعمها للخطط الامنية التي تسهم في محاربة الجريمة وكشف الخلايا النائمة التي تشكل تهديدا لأمن وسلامة الوطن والمواطن خاصة وان الولاية شهدت نزوحا جماعيا للولاية تتطلب وضع خطة عاجلة بعد ان قامت لجنة أمن الولاية باستقبال المواطنين القادمين للولاية بسبب حرب المليشيا المتمردة.

المدير العام لقوات الشرطة جدد الالتزام بضرورة تأمين ولاية القضارف من خلال تنشيط وتوفير المعلومات التي تعين الاجهزة الامنية علي أداء دورها للحد من كافة الظواهر السالبة التي تهدد استقرار الولاية ، مؤكدا تقديم الدعم اللازم لكل الخطط التأمينية حتي ينعم مواطن الولاية بالاستقرار التام.