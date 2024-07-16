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شاهد بالفيديو ياسر العطا: حرب الكرامة مستمرة إلى أن يستسلم مرتزقة الدعم السريع المتمردة وجميع من عاونهم

2024/07/16
العطا
الفريق أول ياسر العطا
أهم ما أدلى به الفريق أول ركن “ياسر العطا” عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية.
▪︎ نشيد ببسالة القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين في مختلف مسارح العمليات.
▪︎ نؤكد أن حرب الكرامة مستمرة إلى أن يستسلم مرتزقة الدعم السريع المتمردة وجميع من عاونهم .
▪︎ القوات المسلحة تحقق خسائر هائلة في صفوف مليشيا آل دقلو المتمردة يوماً بعد آخر .
▪︎ الترقيات بالقوات المسلحة سنة راتبة في مسيرتها وتسهم اسهاماً كبيراً في توسعه المدارك والآفاق العسكرية للمترقي .
▪︎ نشيد بالدور الذي تقوم به قياده المنطقة العسكرية بأم درمان والجهد الجبار المبذول في الحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة .
رصد وتحرير – “النيلين”

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