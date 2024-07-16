شاهد بالفيديو ياسر العطا: حرب الكرامة مستمرة إلى أن يستسلم مرتزقة الدعم السريع المتمردة وجميع من عاونهم

أهم ما أدلى به الفريق أول ركن “ياسر العطا” عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية.
▪︎ نشيد ببسالة القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين في مختلف مسارح العمليات.
▪︎ نؤكد أن حرب الكرامة مستمرة إلى أن يستسلم مرتزقة الدعم السريع المتمردة وجميع من عاونهم .
▪︎ القوات المسلحة تحقق خسائر هائلة في صفوف مليشيا آل دقلو المتمردة يوماً بعد آخر .
▪︎ الترقيات بالقوات المسلحة سنة راتبة في مسيرتها وتسهم اسهاماً كبيراً في توسعه المدارك والآفاق العسكرية للمترقي .
▪︎ نشيد بالدور الذي تقوم به قياده المنطقة العسكرية بأم درمان والجهد الجبار المبذول في الحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة .
رصد وتحرير – “النيلين”
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