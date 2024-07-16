بعد عامين.. الإمارات ونيجيريا تتفقان على استئناف السفر بينهما

أعلن وزير الإعلام النيجيري، محمد إدريس، يوم الاثنين أن حكومتي نيجيريا والإمارات توصلتا إلى اتفاق يسمح باستئناف السفر بين البلدين.

وكانت الإمارات قد توقفت عن إصدار تأشيرات للنيجيريين في عام 2022 بعد أن أوقفت شركة طيران الإمارات في دبي رحلاتها بين البلدين بسبب عدم قدرتها على استعادة أرباحها من نيجيريا.

ومنذ ذلك الحين، قام البنك المركزي النيجيري بتسوية متأخرات بلغت حوالي 137 مليون دولار من العملات الأجنبية المستحقة لشركات الطيران الدولية.

وأضاف الوزير النيجيري أن الاتفاق يتضمن استئناف إصدار التأشيرات لحاملي جوازات السفر النيجيرية اعتبارًا من يوم الاثنين.

وقال إدريس في بيان إن “هذه الاتفاقية تتضمن ضوابط وشروط محدثة لتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات”.

وفي مايو، قالت طيران الإمارات إنها ستستأنف الرحلات إلى نيجيريا في أكتوبر، لتنهي توقفا للرحلات الجوية استمر نحو عامين.

رويترز