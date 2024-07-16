جهاز يشحن الطائرات المسيرة أثناء التحليق

ابتكر علماء جامعة نوفغورود الروسية جهازاً فريداً لشحن الطائرات المسيرة في مختلف الظروف الجوية أثناء تحليقها من دون تلامس، مع استمرارها في تنفيذ مهامها. ويشير المبتكرون إلى أن استخدام هذا الجهاز لا يتطلب أي تدخل في هيكل الطائرة المسيرة، حيث يتم تثبيته بسهولة في الجزء السفلي منها.

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