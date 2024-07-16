ماسك يتعهد بـ 45 مليون دولار شهريا لدعم ترامب

تعهد الملياردير الشهير، إيلون ماسك، بتخصيص حوالي 45 مليون دولار شهريا للجنة العمل السياسي العليا الجديدة تدعم ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للرئاسة، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين عن أشخاص “مطلعين على الأمر”.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين إن ماسك أشار إلى أنه يعتزم بدء تبرعاته في يوليو للجنة العمل السياسي الأميركية، لدعم ترشح ترامب للرئاسة.

وكان ماسك، مالك “تيسلا” و”أكس”، قد أعلن السبت تأييده رسميا لترامب في السباق الانتخابي في نوفمبر القادم.

وتعليقا على محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي، كتب ماسك “أنا أؤيد الرئيس ترامب بالكامل وأتمنى له الشفاء العاجل”.

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