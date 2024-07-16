قطر الخيرية تطلق حملة “نفرة السودان”

أطلقت قطر الخيرية حملة “نفرة السودان” لتقديم الدعم للنازحين والمتضررين من الحرب في السودان، في ظل أسوأ أزمة نزوح يشهدها البلد على مستوى العالم.

وأفادت قطر الخيرية في بيانها أن حملة “نفرة السودان” تهدف إلى توفير السلال الغذائية، والمياه الصالحة للشرب، ومرافق الصرف الصحي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية وتوفير خيام للإيواء، حيث يُقدّر عدد المستفيدين من هذه الحملة بأكثر من مليون شخص.

وتهدف الحملة إلى توفير السلال الغذائية لـ 550 ألف شخص، حيث تحتوي هذه السلال على المواد الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر المتضررة، مما يساهم في سد جوع الأطفال والعائلات النازحة وضمان حصولهم على الغذاء.

كما تسعى الحملة لتوفير مياه شرب آمنة لإنقاذ حياة 400 ألف شخص من الأطفال والأسر المتضررة في ظل نقص حاد في المياه الصالحة للشرب في العديد من المناطق السودانية.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الحملة دورات مياه متنقلة لـ 200 ألف شخص في المناطق المتضررة، لمنع انتشار الأمراض وضمان الوصول إلى هذه المرافق بسهولة، مع مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

كما تعمل قطر الخيرية في ظل تفاقم الأزمة، على توفير الرعاية الصحية وعلاج 200 ألف مريض بالإضافة إلى تحسين الرعاية الصحية في المناطق المختلفة.

من جهة أخرى، تستعد حملة /نفرة السودان/ لتوفير خيم للإيواء لـ 250 ألف متضرر لضمان المأوى الآمن الذي يحمي الأسر النازحة لتستعيد شعورها بالأمان والاستقرار.

وقد قدمت قطر الخيرية مساعدات للسودان في عدة مجالات من بينها الإغاثة الشاملة والإمداد الغذائي والمجال الصحي والمياه والإصحاح ، وقدر عدد المستفيدين من هذه المشاريع قرابة 400 ألف شخص في مناطق مختلفة.

ودعت قطر الخيرية أهل الخير للتبرع لحملة /نفرة السودان/ عبر الموقع الإلكتروني لقطر الخيرية أو من خلال المحصل المنزلي أو عبر تطبيق قطر الخيرية.

يشار إلى أن عدد النازحين واللاجئين في السودان 11 مليون شخص، فيما اضطر 2 مليون شخص إلى اللجوء لدول الجوار، ومن المتوقع أن يواجه 17 مليون شخص خطر المجاعة بنهاية عام 2024، أما سوء التغذية الحاد فيهدد 4.6 مليون طفل بسبب المجاعة التي تجتاح الكثير من المناطق السودانية.

الشرق القطرية