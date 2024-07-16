عقار يتعهد لرئيس أطباء بلا حدود بتذليل العقبات التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية

تعهد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لدى لقائه الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوس كريستو، اليوم الاثنين ببورتسودان، بتذليل العقبات التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين.

وأكد عقار، سعي وحرص الحكومة على إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل عمل فرق الإغاثة والفرق الطبية وموظفي المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

وتعهّد عقار بمنح التأشيرات لدخول الفِرق وموظفي المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات ذات الصلة.

وأمّن على ضرورة حماية المنشآت الطبية والفرق الطبية وموظفي المنظمات العاملة بما يمكنها من تقديم المساعدات الطبية للمتأثرين بالحرب.

من جانبه، أوضح الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو في تصريح صحفي، أن اللقاء ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية للسكان في السودان، وأهمية الوصول إلى جميع الأماكن المتأثرة بالحرب.

وأعرب عن تقديره للتعاون الذي وجده من حكومة السودان والتزامـها الجاد بمواصلة العمل والتنسيق المشترك من أجل تقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمواطنين.

صحيفة السوداني