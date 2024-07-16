أردول يكشف عن لقاء غير رسمي بين قيادات الكتلة الديمقراطية و تقدم

جمع لقاء غير رسمي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قادة تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية ”تقدم“ ومجموعة الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وضرب الانقسام التحالف المدني الأبرز الذي ساهم في اسقاط نظام الانقاذ بعد خلافات داخلية عام 2021، كما باتت الخلافات السمة الرئيسية بين قيادات التحالفين.

وقال القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك اردول بحسب “سودان تربيون”، الاثنين، إن الاجتماع غير الرسمي مع قيادات “تقدم” جرى في الفندق الذي تقيم فيه المجموعات المشاركة في الحوار التحضيري للعملية السياسية.

وتابع: “لم نجتمع بشكل رسمي مع قيادات تقدم ولم نتحدث معهم بشكل رسمي لأنهم قاطعوا المؤتمر التحضيري، ولكن بدون شك تم عقد لقاء غير رسمي في فندق الإقامة”.

وأضاف: «في المستقبل لا نستبعد أي شيء مثل اللقاءت لمصلحة الوطن، ولا أستطيع التكهن أكثر من ذلك».

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