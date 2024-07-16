شاهد بالصورة والفيديو.. ناشطة مصرية حسناء تدافع عن السودانيين في “فيصل” بعد تلفيق التهم إليهم: (في ناس بقبضوا فلوس عشان يخربوا التوافق بين السودانيين والمصريين وتحيا مصر وتحيا السودان)

دافعت ناشطة مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عن السودانيين بسبب إلفاق التهم لهم في بعض القضايا في مصر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خرجت الناشطة التي حظيت بإعجاب كبير داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, في مقطع فيديو دافعت من خلاله عن السودانيين في حي فيصل بمحافظة الجيزة.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر, حاولوا توريط السودانيين في عدد من القضايا آخرها قضية الصور المسيئة للرئيس السيسي, التي تم عرضها من قبل مخترق شاشة إعلانات.

وأكدت الناشطة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن هؤلاء يقصدون ضرب التوافق بين الشعبين المصري, والسوداني, وهو ما لن يتحقق بسبب وعي الشعبين.

كما ذكرت أن هذه الفئة تتقاضى أموال من بعض الجهات لتحقيق هدفها, وختمت حديثها: بعبارة (تحيا مصر والشعب المصري وتحيا السودان والشعب السوداني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين