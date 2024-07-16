القضارف.. المدير العام لقوات الشرطة يؤكد علي الدور المجتمعي الكبير للشرطة المجتمعية في رتق النسيج الاجتماعي بالولاية

*اوضح الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة أن دور كبير ومؤثر في المجتمع ينتظر أن تقوم به الشرطة المجتمعية من خلال إنفاذ خططها وبرامجها المجتمعية وسط المواطنين عبر اللجان المجتمعية بالأحياء والتي تعمل وفق خطط أمنية وتأمينية مدروسة تدعم الأمن والاستقرار المجتمعي وتسهم مع أقسام الشرطة في رصد كافة الظواهر السالبة التي تشكل مهدد أمني يهدف الي زعزعة الأمن والإستقرار وإشاعة الفوضى فى المجتمع واشار مدير عام قوات الشرطة لدي زيارته التفقدية للمركز المجتمعي بحي الصوفى الأزرق بحضور أعضاء اللجان المجتمعية الي أهمية رفع الحس الامني لدي المواطن بإعتباره شريك أصيل في العملية باعتبار الأمن مسئولية الجميع مما يستدعي إحكام عمليات التعاون وتضافر الجهود وتنسيقها مع الأجهزة الأمنية لإشاعة الأمن وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين مبينا أن من أهداف الشرطة المجتمعية ورسالتها غرس الإطمئنان في نفوس المواطنين وبسط الاستقرار في بيوتهم مضيفا ان ذلك هدف مشروع تسعي رئاسة الشرطة الى تحقيقه من خلال إنفاذ برامج وأهداف الشرطة المجتمعية المتعددة عبر عمل اللجان المجتمعية بكل محليات الولاية حتي ينعم المواطن بالأمن والأمان في نفسه وماله وعرضه.

مضيفا ان رئاسة قوات الشرطة قدمت دعما لوجستيا للشرطة المجتمعية بالولاية حتي يتم تنفيذ جميع خططها الرامية الي تحقيق الاستقرار المجتمعي وأشاد سيادته بتجربة المركز المجتمعي بحي الصوفى بإعتباره مركزا نموزجيا بجب أن يحتذي في بقية محليات الولاية*

*من جانبه أشار العقيد شرطة طارق محمد عثمان مدير الشرطة المجتمعية بولاية القضارف الى جاهزية عدد(40) مركز مجتمعي بالولاية إضافة الي عدد(26) لجنة مجتمعية ببلدية القضارف تم وضع الترتيبات الإدارية والفنية لإنطلاق تدشينها عبر (12) محلية دعما للعمل المجتمعي بالولاية مثمنا الدعم الكبير الذي قدمته رئاسة قوات الشرطة للشرطة المجتمعية بالولاية حتي تتمكن من تنفيذ كافة خططها وبرامجها التي تهدف الي تعزيز السلم المجتمعي والحد من الظواهر السالبة بالولاية بجانب تقديم المعلومة الصحيحة للأجهزة الأمنية لكل ما يهدد أمن وطمأنينة المواطن*

*وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) ان السيد مدير عام الشرطة وجهه بتوفير إثنين عربة بوكس وملبوسات ومعينات عمل إضافة لإعتماد وضم الشرطة المجتمعية لعضوية غرفة معلومات ولاية القضارف وقد بدأت وباشرت الشرطة المجتمعية فعليا وعمليا في تفعيل عمل المراكز المجتمعية والمشاركة في عملية تامين ولاية القضارف ضمن القوات الأمنية والعسكرية المكلفة بذلك .

المكتب الصحفي للشرطة