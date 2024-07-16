والي جنوب كردفان يتفقد مستشفي الشرطة كادقلي

وقفت اللجنة الفنية الخاصة بمبادرة دعم وتطوير مستشفي الشرطة كادقلي علي إحتياجات ونواقص المستشفي المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية والصحية وتحسين بيئة العمل وذلك من خلال الزيارة الميدانية لأعضاء اللجنة برئاسة والي الولاية الاستاذ محمد ابراهيم عبد الكريم حيث أكد سيادته على إهتمام حكومته بتطوير القطاع الصحى وتوفير كافة الاحتياجات العلاجية من الأدوية والعقار الطبية مشيرا إلي تكوين لجنة عليا لتطوير وترقية اداء مستشفى الشرطة كادقلي وتذليل كافة الصعاب والمشاكل التى تعيق سير العمل*

*وأعرب السيد والى الولاية عن عن شكره وإمتنانه وتقديره لجميع الذين قاموا بهذه المبادرة مؤكدا بأن حكومة الولاية تدعم هذه الجهود سعيا لتطوير الخدمات الطبية والصحية بالولاية*

*من جانبه رحب العميد شرطة معتز احمد محمد عبد الله كديرو مدير شرطة ولاية جنوب كردفان بأعضاء اللجنة مضيفا بأن الاهتمام بالصحة من أوجب الضروريات في هذه الولاية مبينا بأن شرطة الولاية تعول كثيرا علي هذه اللجنة في معالجة جميع المشاكل بالمستشفي لتقديم خدمة طبية متميزة لمنسوبى الشرطة والقوات النظامية الأخرى وعموم المواطنين*

*وفى ذات الصدد أكد المقدم شرطة الصادق حامد احمد مدير المستشفي أن المستشفي يقدم جميع الخدمات الطبية والعلاجية علي مستوي جميع الأقسام والتخصصات المختلفة لإنسان الولاية وعموم النازحين*

*وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن أعضاء اللجنة قاموا بالطواف علي جميع المرافق بغرض تحديد النواقص في مجال الأجهزة والمعدات والمحاليل الوريدية .

المكتب الصحفي للشرطة