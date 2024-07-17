سياسية
فتح مكاتب لإدارة شؤون الأجانب بعدد من الولايات
كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة ستقوم بفتح مكاتب لإدارة شؤون الأجانب مطلع الأسبوع المقبل.
وتم تخصيص عدد من الإدارات أبرزها إدارة جوازات البحر الأحمر وجوازات ولاية الخرطوم كرري، ولاية نهر النيل، جوازات كسلا، الولاية الشمالية، جوازات القضارف، النيل الأزرق، جوازات النيل الابيض.
وتهيب الإدارة العامة للجوازات الأجانب المقيمين داخل الولايات المحددة بضرورة مراجعة المكاتب لتوفيق أوضاعهم.
المكتب الصحفي للشرطة
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