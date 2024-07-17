فتح مكاتب لإدارة شؤون الأجانب بعدد من الولايات

وتم تخصيص عدد من الإدارات أبرزها إدارة جوازات البحر الأحمر وجوازات ولاية الخرطوم كرري، ولاية نهر النيل، جوازات كسلا، الولاية الشمالية، جوازات القضارف، النيل الأزرق، جوازات النيل الابيض.