بالصورة والفيديو.. شاهد “خلعة” وهلع الفنانة هدى عربي بعد أن باغتها أحد معجبيها داخل سيارتها

تعرضت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لموقف صعب أثناء وقوفها بسيارتها في أحد الشوارع بمدينة دبي, وفقاً لما ذكر المتابعون.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن سلطانة الطرب, استغلت توقفها وقامت بمشاركة بث مباشر مع محبيها ومتابعيها.

وتفاجأت المطربة الشهيرة بأحد معجبيها بالشارع الذي كان تقف فيه, وهو قادم نحوها دون أن تراه وينادي بعد ان اقترب منها (يا أستاذة), لتصاب الفنانة بحالة من الهلع “الخلعة”, وترد عليه (لكن ما خلعتني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين