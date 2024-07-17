السعودية.. تعويضات مادية لسكان بسبب انقطاع الكهرباء

حصل سكان إحدى محافظات السعودية على تعويضات مالية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم خلال فترات بين يومي الجمعة والسبت، وفقًا لتقارير إعلامية نُشرت يوم الاثنين.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شرورة، الواقعة جنوب المملكة، يومي الجمعة والسبت، تلقوا رسائل هاتفية تفيد بحصولهم على تعويض مالي.

ونشرت الصحيفة صورة لإحدى هذه الرسائل النصية، والتي جاء فيها أن الشركة السعودية للكهرباء “تعتذر عن انقطاع الخدمة الكهربائية يوم الجمعة 6 محرم الموافق 12 يوليو 2024”.

وبحسب الرسالة، حصل المشترك على تعويض قدره ألفا ريال، أي ما يعادل 533 دولارًا أمريكيًا.

سيضاف هذا التعويض المالي كرصيد لكل مشترك في حسابه لدى شركة الكهرباء.

يجدر بالذكر أن درجات الحرارة في السعودية ترتفع خلال فصل الصيف، مما يزيد من اعتماد السكان على أجهزة التكييف في منازلهم.

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