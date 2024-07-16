شاهد بالفيديو.. فنان الراب السوداني “حليم” يشعل ثورة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام برمي “تشيرت” عليه صورة الشهيد عثمان مكاوي على الأرض خلال حفل جماهيري بمدينة دبي

أثار فنان الراب السوداني حليم تاج السر, ثورة غضب كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك على خلفيه إقدامه على تصرف وصفه المتابعون بالأحمق خلال حفل جماهيري له.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام “الرابر”, بالنزول من المسرح الذي كان يغني فيه بمدينة دبي وسط حضور جماهيري كبير من أبناء الجالية السودانية بالإمارات.

وفاجأ حليم, الذي أثار سخط وغضب المتابعين, أحد الحاضرين الحفل, بنزوله من المسرح وخطفه لتشيرت كان يرفعه الشاب عليه صورة شهيد القوات المسلحة عثمان مكاوي.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خطف الفنان التشيرت, الذي تعجبه صورة الشهيد الموضوعة عليه ليقوم برميه على الأرض وسط سخط وغضب المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين