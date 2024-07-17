صدق العطبرواي وكذب حمدوك … كل أجزائه لنا وطن إذ نباهي به ونفتتن!

يقول للبرهان (أنت في مكان بعيد من السودان، ولو في القصر الجمهوري لأتيتك)

يطوف بين العواصم البعيدة ويتحدث عن بعد بورتسودان .. يعير قائد الجيش بسقوط القصر، ويهرع إلى (قائد المليشيا!) في أديس.

يبريء الدولة الداعمة للمليشيا بالسلاح الذي يسفك دماء السودانيين ويمسح لها الجوخ .. ويبشر أهل بلده بالكوارث إذا لم يوقعوا مع المليشيا.

ياها دي المدنية وأخلاق المدنية .. والحداثة والتطور والعلمانية؟

مكي المغربي

