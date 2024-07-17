والي الخرطوم يقوم بجولة واسعة للمصارف والمجاري والسدود وتوجيهات بإسراع اكمال التأهيل

كثفت ولاية الخرطوم جهودها لتصريف مياه الخريف بعد الإعلان عن توقعات الأرصاد الجوية بأن خريف هذا العام سيشهد هطول أمطار تفوق المعدلات السابقة. قاد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اليوم جولة شاملة رافقه فيها مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري، الدكتور سرالختم فضل المولى، رئيس لجنة طوارئ الخريف، ومدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه، المهندس مختار عمر صابر، وقيادات الهيئة. شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية في مصارف مدينة الفتح ومجاري التصريف الطبيعي، وكذلك أعمال تأهيل مزلقان طريق النيل الغربي عند الوادي الأبيض، وسد الوادي الأبيض الذي يحجز مياه السيول.

أكد والي الخرطوم أن هذه الزيارات مهمة لتقليل الآثار المتوقعة من الخريف من خلال عدة محاور وبمشاركة كافة الجهات المعنية. وأوضح الوالي أهمية التحرك العاجل لمعالجة مشكلات السدود بتحديد أولويات قصوى والاستعانة بعدد من المقاولين لإنجاز الصيانة المطلوبة خلال أيام، نظرًا لأهمية السدود في تخفيض مخاطر السيول ومنع انجراف الطرق.

من جهته، أشار مدير عام وزارة الزراعة إلى أن الزيارة تهدف للاطمئنان على مشاريع حصاد المياه، حيث تمتلك الولاية 13 سداً و343 حفيراً موزعة في أمدرمان وكرري وبحري وشرق النيل، بقدرة تخزينية تبلغ 50 مليون متر مكعب، مما يسهم في توفير المياه للزراعة والرعي وزيادة المخزون الجوفي للآبار.

وأفاد مدير إدارة المشروعات بهيئة الطرق والجسور، المهندس التجاني يعقوب، أن طول الوادي الأبيض يبلغ 1600 متر وارتفاعه بين 15-16 متر، وتبلغ سعته التخزينية مليون متر مكعب، وأن أعمال إعادة التأهيل قد بدأت.

سونا