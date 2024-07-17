المواصفات تواصل رسم البسمة في شفاه المتأثرين بالحرب

أكد النجم المسرحي محمد المهدي الفادني على أهمية دور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ظروف الحرب الحالية. وأوضح خلال زيارته لمعرض الهيئة التثقيفي في فرع ولاية كسلا أن نشر ثقافة المواصفات وحقوق المستهلك أمر ضروري في هذا الوقت.

وأعرب الفادني عن استمراره في التعاون لنشر هذه الثقافة من خلال الأعمال الدرامية والمسرح المتجول، مثمنًا دور الهيئة في دعم الدراما والفنانين. كما أعلن عن تنظيم عروض برعاية الهيئة لمسرحية “بنات في ورطة” خلال شهر يوليو الجاري، وذلك كجزء من جهودها لإدخال البهجة في نفوس الأسر المتأثرة بالحرب.