الخارجية: تتحمل مليشيا دقلو الإرهابية والدول الراعية لها المسؤولية الرئيسية عن افتعال هذه الأزمة والتخطيط لها

أوضحت وزارة الخارجية أن مليشيا الجنجويد الإرهابية تواصل مخططها الخبيث لإحداث مجاعة في البلاد من خلال التعطيل المتعمد والممنهج للنشاط الزراعي وتدمير البنية الأساسية للقطاع الزراعي، ونهب الآليات الزراعية والتقاوي ومحاصيل الموسمين الشتوي والصيفي. وفيما يلي نص البيان من وكالة السودان للأنباء (سونا):

“تواصل مليشيا الجنجويد الإرهابية، بإشراف رعاتها الإقليميين، مخططها الخبيث لإحداث مجاعة في البلاد. يتم ذلك من خلال التعطيل المتعمد والممنهج للنشاط الزراعي في مناطق إنتاج الغذاء، وترويع المزارعين، وتدمير البنية الأساسية للقطاع الزراعي، ونهب الآليات الزراعية والتقاوي ومحاصيل الموسمين الشتوي والصيفي. الهدف النهائي لهذا المخطط هو إفراغ مناطق الإنتاج من سكانها واستبدالهم بعناصر المليشيا ومرتزقتها الأجانب.

بسبب هذه الحملة الإرهابية، تعطل الإنتاج في أجزاء من مشروع الجزيرة لأول مرة منذ مائة عام، بالإضافة إلى تهديد الموسم الزراعي في ولايتي سنار والنيل الأزرق ومشروع الرهد. تتحمل مليشيا دقلو الإرهابية والدول الراعية لها المسؤولية الرئيسية عن افتعال هذه الأزمة والتخطيط لها.

تذكر حكومة السودان المجتمع الدولي والإقليمي بضرورة التصدي لمن يقف خلف هذا المخطط الذي يهدف إلى تجويع وإفقار شعب السودان.”

سونا