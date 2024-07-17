⭕قائد منطقة أم درمان العسكرية قائد سلاح المهندسين: مليشيا دقلو أصبحت الآن تقاتل باللصوص ومدمني المخدرات ومرتادي السجون – فيديو

قال اللواء الركن ظافر عمر عبد القادر قائد منطقة أم درمان العسكرية قائد سلاح المهندسين بأن القوات المسلحة السودانية لها تاريخ وتأسست قبل قيام الدولة السودانية.
▪︎ القوات المسلحة مؤسسة بها تراتبية عسكرية ودفعات تلو الدفعات وتبادل للخبرات وتبادل للقيادة وكل برامجها مستمرة رغم الحرب ولن تتوقف .
▪︎ كل المناشط مثل الترقيات والتدريب والتأهيل والتنقلات والمعاشات لم ولن تنقطع لأنها مؤسسة راسخة.
▪︎ المليشيا الإرها_بية تتبع أسرة دقلو ولاحظ لغيرها في تولي المناصب العليا والشركات.
▪︎ مليشيا دقلو أصبحت الآن تقاتل باللصوص ومدمني المخدرات ومرتادي السجون وغيرهم من المجرمين وليس لها هوية أو عنوان .
رصد وتحرير – “النيلين”
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