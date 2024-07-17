⭕قائد منطقة أم درمان العسكرية قائد سلاح المهندسين: مليشيا دقلو أصبحت الآن تقاتل باللصوص ومدمني المخدرات ومرتادي السجون – فيديو

قال اللواء الركن ظافر عمر عبد القادر قائد منطقة أم درمان العسكرية قائد سلاح المهندسين بأن القوات المسلحة السودانية لها تاريخ وتأسست قبل قيام الدولة السودانية.

▪︎ القوات المسلحة مؤسسة بها تراتبية عسكرية ودفعات تلو الدفعات وتبادل للخبرات وتبادل للقيادة وكل برامجها مستمرة رغم الحرب ولن تتوقف .

▪︎ كل المناشط مثل الترقيات والتدريب والتأهيل والتنقلات والمعاشات لم ولن تنقطع لأنها مؤسسة راسخة.

▪︎ المليشيا الإرها_بية تتبع أسرة دقلو ولاحظ لغيرها في تولي المناصب العليا والشركات.

▪︎ مليشيا دقلو أصبحت الآن تقاتل باللصوص ومدمني المخدرات ومرتادي السجون وغيرهم من المجرمين وليس لها هوية أو عنوان .

رصد وتحرير – “النيلين”