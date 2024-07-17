شمس الدين الكباشي :يفتتح مستشفى الشرطة المركزي ببورتسودان.

وكيل وزارة الصحة المفوض:المستشفى إضافة حقيقية للقطاع الصحي.

مدير الخدمات الطبية بالشرطة :المستشفى يقدم الخدمات التخصصية لمنسوبي الشرطة والمواطنين.

أفتتح الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة الإنتقالي، مستشفى الشرطة المركزي اليوم ببورتسودان برفقة كل من مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة خالد حسان ووكيل وزارة الصحة الاتحادية المفوض د. عصمت مصطفى ، وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية ومدير إدارة الخدمات الطبية بقوات الشرطة وهيئة القيادة والادارة بالشرطة.

قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المفوض د. عصمت مصطفى، ان مستشفى الشرطة المركزي متكامل وجاهز لتقديم الخدمات الطبية لمنسوبي الشرطة والمواطنين على سواء، ويعتبرإضافة حقيقة للقطاع الصحي ويقدم خدمات الرعاية الصحية المستوى الثالث من المستشفيات التخصصية ويساهم في توطين العلاج بالداخل ، مشيراً إلى الوزارة ستعمل على إكمال النواقص في المستشفى، وذلك مع المجلس السيادي ووزارة المالية وبقية الشركاء، واضاف ان وزارة الصحة همها الأساسي هو تقديم الخدمة الطبية من خلال المستشفيات العسكرية والمدنية لكل المواطنيين وطالبي الخدمة .

من جانبها قالت مدير إدارة الخدمات الطبية بقوات الشرطة الفريق طبيب أميرة عباس، أن افتتاح المستشفى المركزي للشرطة إضافة حقيقية للقطاع الصحي وسيسهم في سد النقص في الخدمات الطبية ، مشيرة الي أن المستشفى به عدد كبير من التخصصات الطبية ويوفر خدمات الرعاية الصحية “المستوى الثالث التخصصي” لمنسوبي الشرطة والمواطنين عبر خدمات التأمين الصحي، وأضافت ان الصحة حق أصيل للمواطن وأن افتتاح المستشفى اتي في وقته المناسب لتقديم الخدمات الطبية ببورتسودان ، وتابعت بالقول ان إدارة الخدمات الطبية بالشرطة قامت بتأهيل وصيانة مستشفيين مركزين للشرطة بمدينة بورتسودان لخدمة قطاع كبير من المواطنين ومنسوبي القوات النظامية الأخرى على سواء .

ولفت أميرة الي أن الإدارة العامة للخدمات الطبية وفرت الخدمة الطبية والمستشفيات بعشر ولايات بالبلاد ، لافتة الي انهم قاموا بزيارة تلك الولايات وحل الكثير من المشكلات .