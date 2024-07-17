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شاهد بالصور.. حسناء الإعلام السوداني تشعل مواقع التواصل بإطلالة مثيرة للجدل وساخرون: (بعد كدة فضل ليك تقولي أنا ما سودانية)

2024/07/17
شهد المهندس4

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور حديثة حظيت باهتمام غير مسبوق للمذيعة والإعلامية الشهيرة شهد المهندس.

شهد المهندس5

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أشعلت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني مواقع التواصل بعد ظهورها في الصور بأزياء مثيرة للجدل.

شهد المهندس4

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, اهتم بصور نجمة قناة النيل الأزرق وسط تعليقات انقسمت ما بين متغزلة وساخرة.

شهد المهندس3

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم ساخراً من إطلالة المذيعة بأزياء مثيرة للجدل: (بعد كدة فضل ليك تقولي أنا ما سودانية).

شهد المهندس1

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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