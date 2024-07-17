شاهد بالصور.. حسناء الإعلام السوداني تشعل مواقع التواصل بإطلالة مثيرة للجدل وساخرون: (بعد كدة فضل ليك تقولي أنا ما سودانية)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور حديثة حظيت باهتمام غير مسبوق للمذيعة والإعلامية الشهيرة شهد المهندس.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أشعلت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني مواقع التواصل بعد ظهورها في الصور بأزياء مثيرة للجدل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, اهتم بصور نجمة قناة النيل الأزرق وسط تعليقات انقسمت ما بين متغزلة وساخرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم ساخراً من إطلالة المذيعة بأزياء مثيرة للجدل: (بعد كدة فضل ليك تقولي أنا ما سودانية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين