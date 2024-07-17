شاهد بالصورة.. إبنة الفنانة ندى القلعة تسحر المتابعين بإطلالة ملفتة والجمهور يتغزل: (العائلة المتخصصة في خطف القلوب)

خطفت الحسناء “ود” إبنة الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحات تنشط على فيسبوك, صورة حديثة للحسناء “ود”.

وظهرت “ود” بإطلالة ملفتة خطفت بها الأنظار وسط تعليقات متغزلة من الجمهور الذي كتب: (العائلة المتخصصة في خطف القلوب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين