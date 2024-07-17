شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تتمايل وتستعرض جمالها على أنغام (يا ود البلد)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء وهي تستعرض جمالها وأناقتها.

https://www.facebook.com/reel/1299282804814609

حيث قامت الحسناء خلال المقطع المتداول بالتفاعل مع أغنية (يا ود البلد), التي كانت تغني فيها إحدى المطربات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين