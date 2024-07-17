سياسية

مدير عام قوات الشرطة يتفقد سوق القضارف

2024/07/17
القضارف 1
في إطار زيارتة لولاية القضارف متفقدا الأحوال الأمنية والجنائية وتفعيل عمل المعلومات الأمنية وذلك بتشكيل غرفة معلومات من إدارات (المخدرات_ الشرطة الامنية_ مكافحة التهريب_ المباحث _ والشرطة المجتمعية).
وعلى أثر ذلك فقد وجه السيد مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين بتسخير كافة الإمكانيات المطلوبة وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية والتى تعمل بطبيعتها الأمنية والإستخبارية والمجتمعية لخدمة القضية الامنية واثناء مرور موكب السيد مدير عام الشرطة متفقدا هذه الإدارات توقف الموكب كاسرا البرتكول بسوق القضارف الكبير وفور ترجل السيد مدير عام قوات الشرطة والوفد المرافق لسيادتة بسوق القضارف سرعان ماتدافع الناس رجالا واطفالا ونساءا تشق زغاريدهم وصيحاتهم عنان السماء تلهج ألسنتهم بالثناء والشكر والتقدير للشرطة وبهذه الأريحية والبشر استقبلوا قادة الشرطة بالتكبير والتهليل وكان أن طمأن السيد المدير العام لقوات الشرطة لدى مخاطبته المواطنين بهدوء الأحوال وأدخل السكينة في نفوسهم وعكس ذلك تلاحم الشرطة مع مواطنى ولاية القضارف مما يؤكد ولا يدع مجالات للشك ان المجتمع شريكا فعليا في العملية الامنية وأن الأمن مسئؤلية الجميع.
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المكتب الصحفي للشرطة

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