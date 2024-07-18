اقتصاد وأعمال

وزير التجارة يبحث مع سفير السودان بجوبا مجالات التعاون التجاري والاقتصادي

2024/07/18
شمال وجنوب السودان

بحث وزير التجارة والتموين الفاتح عبد الله يوسف، يوم الأربعاء في مكتبه بالوزارة، مع سفير السودان بجوبا الفريق عصام محمد حسن كرار مجالات التعاون التجاري والاقتصادي بين السودان ودولة جنوب السودان. يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارات التي يقوم بها السفير لعدد من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية ذات الصلة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة جنوب السودان.

تناول اللقاء الجوانب الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، حيث قدم الوزير شرحًا تفصيليًا للعلاقات التجارية بين السودان وجنوب السودان والترتيبات التي تمت خلال الفترة الماضية لضمان انسياب حركة التجارة بين البلدين دون عوائق والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.

وأشار الوزير إلى جاهزية وسائل النقل النهري تمامًا، مما يسهل حركة التجارة بين الدولتين، بالإضافة إلى الاستفادة من اهتمام المسؤولين في تسهيل التجارة البينية بين الجانبين.

وأكد الوزير على أهمية دور السفارة في تعميق ودفع أواصر العلاقات التجارية وتذليل الصعوبات، مشيرًا إلى أهمية التجارة في تعزيز الصادرات، انسياب السلع، وخلق فرص عمل لشعبي البلدين.

من جانبه السفير أكد حرصهم على التعاون مع وزارة التجارة والتموين فيما يتعلق بالتجارة مع دولة جنوب السودان مستصحبا النقاط التي تم طرحها في اللقاء وسعيه في تحقيق اهداف وزارة التجارة في نفاذ صادرات البلاد للأسواق الخارجية.
سونا

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