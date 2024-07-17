سياسية

ولاية الخرطوم تتسلم دفعة مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان

2024/07/17
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استلم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الاربعاء دفعة من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تتألف من 8100 كرتونة تحتوي على 10 أصناف متنوعة، وذلك بحضور مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني والمديرين التنفيذيين بالمحليات.

وأشار مدير منظمة الإغتنام للتنمية، وكيل مركز الملك سلمان، إلى أن هذه الدفعة تُعد الأخيرة للمرحلة الثانية، حيث تلقت ولاية الخرطوم منذ بداية الحرب 30100 كرتونة. وأعلن عن البدء في المرحلة الثالثة خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن ولاية الخرطوم هي الأكثر احتياجاً للإغاثة نظراً لتأثرها الكبير بالحرب، مشيداً بالتعاون الذي تجده منظمته في توزيع الإغاثات وفقاً لخارطة التوزيع المعدة بواسطة مفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم.

من جهته تقدم مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية والملك سلمان والشعب السعودي الذين ظلوا على الدوام يقدمون الدعم لاغاثة المواطنين الذين تضرروا من الحرب.
من جهة اخري تسلم والي الخرطوم دعم وزارة الصحة الإتحادية لخطة ولاية الخرطوم لمجابهة طوارئ الخريف. وقال دكتور محمود القائم مدير عام وزارة الصحة ان دعم اليوم تضمن ٣٠٠ الف ناموسية مشبعة فواحدة منها تقوم بطود البعوض من كل المنزل وبالتالي تسهم في خفض الاصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض مشيرا الى الخطة التي وضعت لتغطية المناطق المستهدفة بالتنسيق مع المحليات.
سونا

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