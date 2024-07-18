ماذا قال القائد العام بشأن الاستنفار والمقاومة الشعبية؟

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بوفد اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية برئاسة اللواء ركن (م) بشير مكي الباهي.

وأوضح اللواء بشير، رئيس اللجنة، في تصريح صحفي أن اللقاء كان يهدف للاستماع إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ونصائحه بشأن دعم هذا الجهد الوطني. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع لجان الاستنفار الولائية لضمان أداء مهامها على أكمل وجه. وذلك يوم الاربعاء.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على توفير السلاح للمستنفرين بالتعاون والتنسيق مع قيادة القوات المسلحة، مؤكدًا أهمية هذا العمل في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وأوضح أن اللجنة ستعمل أيضًا على تمكين المستنفرين وإعدادهم بشكل جيد للعمل جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة للقضاء على المليشيا الإرهابية المتمردة.

وأشار إلى أن اللقاء أكد على ضرورة تشكيل لجان قومية تضم جميع رؤساء اللجان السابقين، بالإضافة إلى تشكيل لجان إسناد لدعم لجان الاستنفار الولائية، للاستفادة من الخبرات في دفع هذا العمل الوطني.