بايدن يعلن استعداده لإعادة التفكير بترشحه إن واجه “حالة طبية”

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع “BET News” يوم الأربعاء، أنه سيعيد تقييم ترشحه للانتخابات في حال أخبره الأطباء بوجود حالة طبية تستدعي انسحابه، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وكان بايدن قد صرح سابقًا بأن أطباءه لم يبلغوه بأي حالة طبية مستعصية.

وأوضح الطبيب الأساسي في البيت الأبيض، كيفن أوكونور، في رسالة عقب التقييم السنوي لصحة الرئيس الأمريكي، أن بايدن “يبلغ من العمر 81 عامًا وهو في حالة صحية جيدة، نشط وقوي، ويحافظ على لياقته كي يتمكن من أداء مهامه الرئاسية بنجاح”.

وبدأ مشرعون بمطالبة بايدن بمراجعة ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عقب أدائه السيء في المناظرة الرئاسية أمام منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، الشهر الماضي.

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