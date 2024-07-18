مصر.. نهدف لحل أزمة نقص الأدوية خلال 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، “طالبنا بالإسراع في حل مشكلة الدواء. القطاع الخاص هو المسؤول الأكبر عن قطاع الأدوية، ولكن لن نسمح بخسارة الشركات. عندما واجهت الشركات أزمة، توقفت عن الإنتاج.”

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي عرض على قناة “إكسترا نيوز”: “هدفي الأساسي هو عودة الإنتاج لإنهاء الأزمة تدريجياً في غضون 3 أشهر كحد أقصى. هذا لا يعني أن الأزمة ستحل بالكامل بعد 3 أشهر، ولكن الأدوية المهمة، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، ستبدأ في التواجد بعد الشهر الأول، ومن ثم تتوفر بقية الأدوية تباعاً على مدار الثلاثة أشهر المقبلة. نحن نركز بشدة على هذا الموضوع.”

الوطن نيوز