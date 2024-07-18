عائشة الماجدي: عمر المونة وصناعة الفشل

عمر المونة وصناعة الفشل —

بالأمس كل الوسائط تابعت في حفلة ( أحمد محمد ) ذلك الصبي الذي يهز وسطه ويُقلب يديه تاره إلى اليمين وآخري علي الشمال ويُشير بيديه على رقصة شعره يتدلي مع إنعطافة في شكل قوس ومعها جفلة حريمية سريعة ويرجع ثاني لمد مأخرته وهو راجع وراء وراء وفيه هذه اللحظات المشؤومة يبادله ( أحمد محمد )

الإبتسامات العريضة والفرح الغامر في كل ثانية الكاميرا تلتقط ( احمد ) وهو مبسوط من أداء فرقته التي أختارها بعناية حتي يستفز المجتمع ( ولو أفترضنا وعملنا بمبدأ القطيع ) إن المياعة سلوك شخصي ما هو الشئ الذي يدعي للفرح والانبساط ل للفنان ولماذا أختار نوع الشكل دا من الاولاد من الكورس !

ماهي الرسالة التي يُريد أن يرسلها ( احمد محمد ) للجمهور !

مش مفروض يكون في إحترام للمجتمع البخسر تذكرة وبجيب اولاده حفلة عشان يسمح حاجة كويسة بدل تقدم ليه القرف دا !

ويا ريت ( أحمد محمد ) طلع أعتذر عن رقيص هز وسط

الصبي دا على جماجم شهداء هذه الحرب وحرقة حشا إمهاتهم !

وتعال أسال يا ( أحمد محمد ) بدل الابتسامة وجلبك للوسخ دا

مش كان من الاجدر أن تعمل حفلات تطوعية محترمة ريعها يمشي للبلد جلب ادوية او مواد تموينية او اي عمل إنساني مشهود !

ياخي أحترموا الشعب عشان نحترمكم !

( حدي معاك هنا يا احمد ما بسألك تاني )

خليني أجي ل عمر المونة –

#عمر المونة ..

شوف هنا يا عمر أنا قدر ما حاولت اتجاهلك مُصر ترمي فشلك ومنتوجك الفاشل وتأذي بي المجتمع أنت بالامس عايز تدافع عن احمد وعن ما بدر في الحفلة عشان شوية قريشات انا بعرفك كووووووووويس يا عمر ..

عليه يا عمر أنت انا لو مكانك بسكت انت من خلقت بتقدم للمجتمع دا القاذورات وبتدافع عن الذين يهزوا وسطهم ( انا ما عارفة مشكلتك مع الوسط والهز والمياعة شنو ) قبل كدا انت صنعت أية افرو وكل يوم عامل فيديو تشكر فيها وفرضتها ع الناس بعد وصلتها ترقص بملابس النوم للناس في الفيديوهات ووصلتها تتمكيج بالمايو قدام الناس وهسي جاي تدافع للقرف بتاع امس ؟

يا عمر المونة انت زول في عمرك ما صغير عايز شنو من الدنيا عشان تكون بالصورة الكعبة عنك دي بتفتش لولد خايب تاني عشان تصنعوا وتقدموا لينا وتأذي وتشوه المجتمع وتكرر تجربة أية !

انت لي ما بتقعد في مجتمع كويس ونضيف يا عمنا !

عليه أنا لحدي هسي بعاين من فوق فوق وما عايزة اردمك عديل

لكن انا شايفة ولادتك الخارج الرحم دي وبتطلع معتوها دي أحسن تخليها وتكون زيك وزي الرجال وتشتغل بشكل محترم !

وتعتمد على البتولدهم من صلبك أحسن ..

ما تصدر لينا الوسخ عايزهم أنت حر أفتح ليهم بيتك لكن نحنا ما عندنا سبب تأذينا والله ..

المهم بدينا يا عمر وأكرب وسطك معانا وهِز ..

عائشة الماجدي