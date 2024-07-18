🔴 فوضى المعاملات في سفارة جمهورية السودان بالقاهرة

شاهدت اليوم فلم للفوضى داخل سفارة السودان بالقاهرة ، وبكل اسف يحدث ذلك بعد أن قام السفير السابق بإطلاق مشروع رائد وهو بوابة الخدمات الرقمية للسفارة ، التي انطلقت في شهر أبريل السابق وحققت في شهر واحد نجاحات منقطع النظير ..

كنت من ضمن الفريق الذي اشرف على تشغيل النظام وساهم في تطويرة بالملاحظات واعادة هندسة الاجراءات والتحليل .

و كنت قد كتبت خطاب إخلاء مسئولية أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي المتطوعين في يوم ١٦ مايو ٢٠٢٤ نخلي فيه مسؤوليتنا عن النظام.

شخصيا كتبت خطابة إخلاء مسئوليه في الاسافير مرتين ، مرة أخلى مسئوليتي عن التقديم للجامعات السودانية وفي نفس العام ارتفعت درجات القبول بصورة لم تحدث من قبل ، والأخرى بخصوص نظام البوابة الرقمية للسفارة ، وذلك بسبب توقعي لمالات ما يحدث الان .

مؤسف جدا أن تدمر الانظمة لهوى الأشخاص ومعتقداتهم الخاطئة في انفسهم ومقدراتهم.

السفير الجديد ذو الخلفية العسكرية والامنية، اظنه يعتقد انه يستطيع أن يضبط السفارة بأفكار الأمس.

وشتان ما بين الدبلوماسية والعسكرية.

بلد مسكينة!

وليد محمد المبارك

