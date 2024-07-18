عضو مجلس السيادة صلاح الدين يؤدي القسم أمام رئيس المجلس السيادي

أدى الأستاذ صلاح الدين آدم تور، عضو مجلس السيادة، القسم أمس أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وذلك بحضور رئيس القضاء والأمين العام لمجلس السيادة، الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف.

وفي تصريح صحفي، قال الأستاذ صلاح الدين آدم إن تعيينه في هذا المنصب يأتي في إطار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدًا أنه سيعمل مع زملائه في المجلس من أجل خدمة إنسان السودان ورعاية مصالحه.