جبريل ابراهيم: خاتمة الأعمال كانت زيارة جامعة ميجي في اليابان حيث أمضيت بضع سنين في الدراسات العليا في ثمانينات القرن الماضي

قال الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بأن زيارتنا لطوكيو كانت للمشاركة في المنتدى الياباني العربي الاقتصادي في دورته الخامسة. حفلت الزيارة بلقاءات عدة أبرزها لقاء وزير المالية والتجارة والصناعة، وزير الدولة بالخارجية مسؤول دائرة أفريقيا، شركة تويوتا، منظمة جايكا، منظمة التجارة الخارجية اليابانية بالإضافة الى محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي.

تمحورت جُلّ النقاشات حول بناء شراكات استراتيجية مع اليابان للاستفادة من خبراتها الثرة في مرحلة اعادة الإعمار عن طريق الاستثمار في مجالات شتى على رأسها مجالي الطاقة و البنية التحتية.

خاتمة الأعمال كانت زيارة جامعة ميجي حيث امضيت بضع سنين في الدراسات العليا في ثمانينات القرن الماضي. ومن منبرها، أوصلنا رسالة واضحة لا لَبْس فيها لكل المهتمين بالشأن السوداني ان الوضع الإنساني في البلاد في تدهور مستمر نتيجة الجرائم و الانتهاكات الصارخة المرتكبة قبل المليشيا. وعليه يجب تعظيم الضغوط حتى ينقطع كل الدعم الخارجي.

الشكر أجزله لطاقم السفارة السودانية في طوكيو بقيادة القائم بالأعمال الأستاذ علي محمد أحمد على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والترتيب، وستتواصل الاتصالات مع اليابان لدعم قطاع التعليم بعدد من المنح الدراسية والأدوات التعليمية لتخفيف تبعات الحرب على تعليم الأطفال.

رصد وتحرير – “النيلين”