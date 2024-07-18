سياسية

حركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور تعلن إرسال قوة إضافية قوامها 750 مقاتلا إلى مناطق العمليات

2024/07/18
tambor sudan
مصطفى تمبور
أعلنت حركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور بإرسال قوة إضافية قوامها 750 مقاتلا إلى مناطق العمليات.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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الجزيرة – السودان

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