سياسية
حزب الأمة القومي: نناشد طرفي الحـرب بالتعقل والتحلي بالمسئولية والانخراط في مباحثات جنيف
قال مجلس التنسيق بحزب الأمة القومي بعد أن عقد اجتماعا بالقاهرة بأننا نناشد طرفي الحـرب بالتعقل والتحلي بالمسئولية والانخراط في مباحثات جنيف بجدية والبناء على اتفاق جدة لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني.
– طالب الأمم المتحدة ببذل الجهد كله في سبيل وصول الطرفين إلى اتفاق هدنة يفتح المجال لتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين
– نطالب الاتحاد الإفريقي بمراجعة المنهجية ومخرجات الاجتماع التحضيري الذي عقد في أديس أبابا مؤخرا
– نؤكد دعمنا لكافة الجهود المبذولة لمساعدة السودانيين لوقف الحرب وتجاوز الخلافات.
الجزيرة – السودان
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