حزب الأمة القومي: نناشد طرفي الحـرب بالتعقل والتحلي بالمسئولية والانخراط في مباحثات جنيف

قال مجلس التنسيق بحزب الأمة القومي بعد أن عقد اجتماعا بالقاهرة بأننا نناشد طرفي الحـرب بالتعقل والتحلي بالمسئولية والانخراط في مباحثات جنيف بجدية والبناء على اتفاق جدة لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني.