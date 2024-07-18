سياسية

زينب كوتوكو: ندين ونتستنكر الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع

2024/07/18
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الدعم السريع
لدى لقائها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأمينة التنفيذية لمنظمة السيسا زينب كوتوكو قالت إن المنظمة تدين وتستنكر الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع ضد الدولة السودانية وكذالك الجرائم الإنسانية التي ترتكبها ضد المدنيين.
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الجزيرة – السودان

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