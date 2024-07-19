سياسية
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو: أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 23 مدنياً في هجوم لقوات الدعم السريع في شمال كردفان
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو بأنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 23 مدنياً في هجوم لقوات الدعم السريع في شمال كردفان.
– يجب أن تنتهي هذه الأعمال العنيفة غير المبررة
– على طرفي الحرب الاتفاق على وقف إطلاق النار ووقف المزيد من الفظائع.
الشرق للأخبار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة