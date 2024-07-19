المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو: أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 23 مدنياً في هجوم لقوات الدعم السريع في شمال كردفان

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو بأنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 23 مدنياً في هجوم لقوات الدعم السريع في شمال كردفان.

– يجب أن تنتهي هذه الأعمال العنيفة غير المبررة