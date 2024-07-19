سياسية

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو: أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 23 مدنياً في هجوم لقوات الدعم السريع في شمال كردفان

2024/07/19
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قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو بأنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 23 مدنياً في هجوم لقوات الدعم السريع في شمال كردفان.
– يجب أن تنتهي هذه الأعمال العنيفة غير المبررة
– على طرفي الحرب الاتفاق على وقف إطلاق النار ووقف المزيد من الفظائع.
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